Nicolás Maduro fue a China "a entregar recursos venezolanos"

El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Ángel Alvarado, aseguró hoy que con el viaje del presidente, Nicolás Maduro, a China "pareciera que no hay mucho endeudamiento" y que Venezuela solo "entregó una gran cantidad de recursos".

El parlamentario explicó a Efe que aunque el Gobierno "ha tratado de vender aquello como un gran préstamo" no han sido divulgados montos por lo que, asegura que Maduro "no se trajo nada en firme".



Entre los acuerdos firmados por China y Venezuela destacan un memorándum para la cesión del 9,9 % de las acciones de la empresa mixta petrolera Sinovensa y la firma de memorándum de entendimiento para el desarrollo de las empresas de hidrocarburos mixtas Petrourica y Petrozumano.



También se firmó un acuerdo para fortalecer la cooperación entre la Corporación Nacional de Explotación de Gas de China (Cnodc) y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) con el objetivo de explorar y explotar gas en el país caribeño y otro de explotación del sector aurífero con la empresa china Yankuang Group.



Según Alvarado, China no hizo desembolsos porque "está exigiendo dos cosas: Por un lado mayor reforma económica y (por otro) garantías legales de las operaciones", dijo.



"Maduro fue a decir que ya había hecho la tarea de reformar la economía pero, como bien sabemos, no se ha hecho, y básicamente China lo que dice es que hacen falta más reformas de libertad económica y garantías a la propiedad privada", aseveró Alvarado.



"Primero hay que esperar a ver si realmente hay endeudamiento o no y, en caso de que lo haya, se requiere aprobación parlamentaria y en eso es claro el comunicado de la Cancillería China que se requieren garantías legales", recordó.



El gobernante venezolano aseguró que su plan financiero -que incluye la devaluación de la moneda en un 95,8 %, alza de sueldos, tarifas e impuestos y control de precios- "ha recibido todo el respaldo de la alta dirección china, del presidente Xi Jinping, y de todas las instituciones bancarias" de la nación asiática.



La inesperada visita del mandatario venezolano se produjo en un momento en el que su país vive graves dificultades económicas, y poco después de la que realizó esta misma semana a China la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.