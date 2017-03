Niegan ingreso de Lilian Tintori a Ecuador

La activista y defensora de los derechos humanos dio a conocer lo sucedido por medio de twitter, donde colgó dos videos contando lo sucedido.

“Estoy en el aeropuerto de Guayaquil, han pasado cinco horas y media desde que me quitaron el pasaporte y me dijeron que no me podían dejar entrar al país. Me expulsaron de Ecuador por orden de Rafael Correa, en inmigración me dijeron que era una orden de arriba pregunte que de quien y me dijeron que de Rafael Correa. Es una violación a mis derechos humanos, una violación a los derechos humanos de los ecuatorianos”.

Inmediatamente, Tintori tuvo que montarse en un avión de regreso a Venezuela, pero fue enfática al expresar que “se iba con la frente en alto” y no dudo en recordarle a los ecuatorianos que “el próximo 2 de abril tienen la oportunidad de lograr un cambio en su país”, refiriéndose a las elecciones presidenciales de segunda vuelta que se llevaran a cabo en el territorio.

Luego de 5 horas retenida en el aeropuerto de Guayaquil sin mi pasaporte, me estoy montando en un avión. @MashiRafael me expulsa de Ecuador. pic.twitter.com/FJviGt9G0E — Lilian Tintori (@liliantintori) 15 de marzo de 2017