Niña siria agradece a Trump el ataque a su país

Bana Alabed, la niña siria de 7 años que desde sus redes sociales le contó al mundo como era su vida en la destruida ciudad de Aleppo, le agradeció a Donald Trump la reacción de Estados Unidos contra Siria, luego de que Bashar Al Asad, presidente del país, bombardeara con químicos la ciudad de Khan Sheikohoun dejando varios muertos, en su mayoría niños.

Por medio de Twitter, Alabed se mostró satisfecha con el bombardeo estadounidense expresando "Soy una niña siria que sufre bajo Bashar Al Assad y Putin. Doy la bienvenida a las acciones de Donald Trump contra los asesinos de mi pueblo."

A finales del año pasado, la menor fue evacuada a Turquía junto a su madre y desde ahí continúa pidiendo por la salvación de su país.

En un vídeo publicado antes de su salida de Aleppo, la menor pidió a los demás países hacer algo para ayudar a los sirios, que no se mostraran indiferentes ante la difícil situación que vive el país.

I am a Syrian child who suffered under Bashar al Asad & Putin. I welcome Donald Trump action against the killers of my people.

