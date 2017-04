Niño de 11 años se quita la vida por un mensaje de texto y otra menor es acusada

La Policía de Marquete, Michigan, en Estados Unidos, acusó a una menor de 13 años de edad, de uso malicioso de los servicios de telecomunicaciones; luego de que le enviara a su supuesto novio, un niño de 11 años, se quitó la vida tras recibir un mensaje de texto de ella en el que haciéndose pasar como otra persona le informaba que su novia se había suicidado.

Según la madre de la víctima, aunque el niño no dejó ninguna nota explicando su decisión, la "broma" fue la razón que lo llevó a hacerlo. La mujer expresó que su hijo consideraba a la adolescente como su supuesta novia, aunque ella no lo consentía, y que el teléfono que tenía para comunicarse con ella lo había comprado él mismo con sus ahorros. "Delante de mí no se refería a ella como su novia porque sabía que yo no lo aprobaría", refirió la madre a CNN en Español.

Matt Wiese, fiscal del condado de Marquette, Matt Wiese, dijo que la niña también es acusada de usar un computador para enviar un informe falso de su propia muerte, lo que contituye un crimen. La madre reclamó que los cargos presentador contra la adolescente debieron ser más fuertes, pero Wiese, haciendo referencia a las leyes de Michigan, manifestó que decirle a alguien que debería hacer algo no constituye un delito así la persona lo haga. El niño era segundo de tres hermanos, será sepultado hoy por su familia.