Niños atrapados en una cueva de Tailandia saldrían en grupos

Los 12 muchachos y su entrenador que quedaron atrapados en una cueva de Tailandia probablemente no saldrán al mismo tiempo debido a su estado de salud, informó el miércoles un funcionario tailandés que supervisa la operación de rescate.

El gobernador de la provincia de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn dijo que "los 13 quizá no salgan al mismo tiempo. Si las condiciones son las correctas y la persona está lista al 100%, puede salir". Agregó que las autoridades evaluarán su preparación todos los días y que si hay algún riesgo no procederán.



Los 12 jugadores de futbol y su entrenador fueron vistos en un video sentados junto a miembros de la Armada de Tailandia en la cueva oscura con los rostros iluminados por una linterna. Los chicos, muchos de ellos cobijados con mantas térmicas, tomaron turnos para presentarse, juntando sus manos en el tradicional saludo tailandés, y decir que están bien de salud.



Narongsak dijo que los niños han practicado con máscaras y equipo de buceo, pero que no cree que hayan hecho alguna práctica de buceo.



Los chicos, de entre 11 y 16 años, y su entrenador, de 25, fueron reportados como desaparecidos después de ir a explorar la cueva Tham Luang Nang Non, en el norte de la provincia de Chiang Rai, tras jugar un partido el 23 de junio. El equipo, que quedó atrapado dentro de la cueva luego de que las fuertes lluvias la inundaron, fue hallado el lunes 2 de julio por rescatistas tras una búsqueda desesperada que atrajo la ayuda de expertos de todo el mundo.



Las autoridades dijeron que los muchachos estaban siendo examinados por siete miembros de la Armada tailandesa, incluidos médicos, que se estaban quedando con ellos dentro de la cueva. La salud de los chicos y su entrenador era estable y han recibido bebidas de alto contenido proteínico.



En todos los videos que se han difundido los niños parecen estar animados. En la última grabación se ve a un miembro de la Armada curando con ungüento antibiótico a uno de ellos que tenía heridas menores en los pies y las piernas. También se puede apreciar a varios niños sonriendo mientras hablan con los miembros de la Armada, quienes hacen bromas.



Los videos han regocijado a los familiares de los muchachos. Los funcionarios tailandeses están trabajando para instalar un cable de internet a la cueva para que los padres puedan hablar con sus hijos.