Oposición homenajea con encendido de velas a caídos en protestas en Venezuela

Miles de opositores al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizaron hoy un homenaje a las víctimas fatales de las protestas en ese país, en el que encendieron velas para ofrecer "luz" y oraciones durante dos horas y como símbolo de "conquista" de la noche.

En Caracas, los opositores se reunieron en dos puntos de la ciudad, uno en el este y otro en el oeste, desde donde dirigentes opositores dieron discursos alentando a las personas a perder el miedo y a mantener la presión en la calle a través de las protestas, a pesar de lo que consideran "represión" por parte de las autoridades.



Los asistentes también oraron y cantaron el himno nacional de Venezuela, así como algunas otras canciones típicas de ese país.



Desde el punto del este de la capital, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Julio Borges, instó a seguir luchando "cueste lo que cueste"



"El tiempo que corresponda, para lograr pacíficamente una solución electoral en el país. ¿Será un día, será una semana, será un mes? No sabemos cuánto es, pero hay que seguir adelante hasta lograr, sin retorno, la solución democrática", dijo Borges a los medios.



La concentración en "honor a los caídos" se replicó en otros estados, como los occidentales Táchira y Zulia, y en el céntrico Carabobo



En la víspera de esta forma de protesta de la oposición, el presidente Maduro criticó esta manifestación y la comparó con "la noche de las antorchas" de la Alemania nazi.



Sobre ese comentario, Santiago Acosta, un estudiante opositor que se encontraba en el punto de concentración del este de Caracas, dijo a Efe que lo dicho por Maduro "está fuera de contexto" ya que lo que ellos piden, afirmó, es "democracia".



El joven consideró "normal" sentir temor a manifestarse en las calles durante las noches, pero recalcó que la "valentía" deber ser superior para "exigir que haya democracia en Venezuela aún cuando haya inseguridad".



Entretanto, para el profesional de mercadeo de 49 años Francisco Acuña estas manifestaciones nocturnas servirán, además, para "recuperar los espacios" en el país.



"Donde hay gente usualmente no hay malandros (delincuentes), entonces no creo que vaya a pasar nada aquí", señaló.



La noche será un "nuevo escenario" para las manifestaciones opositoras, según dijo el primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara.



"Gloria al bravo pueblo. Se venció el miedo y conquistamos la noche. Nuevo escenario de resistencia", sentenció el opositor en su cuenta de Twitter.



Esta concentración forma parte de la agenda de protestas opositoras que desde hace mes y medio sacuden al país caribeño, algunas de las cuales han degenerado en hechos violentos dejando un saldo de 44 fallecidos, y cientos de heridos y detenidos.