Oposición siria saluda el ataque de Estados Unidos y le pide continuar

La oposición siria saludó el ataque estadounidense contra una base aérea siria y pidió que continuara los bombardeos hasta "neutralizar la capacidad" del régimen para lanzar ataques contra sus adversarios, afirmó a la AFP un portavoz.

"La Coalición de la oposición saluda el ataque y pide a Washington que neutralice la capacidad de (del presidente Bashar al) Asad para llevar a cabo ataques", indicó Ahmad Ramadan.

"Esperamos que continúen los bombardeos. El aeropuerto atacado era utilizado para matar sirios", agregó.

La Casa Blanca indicó que Estados Unidos disparó "59 misiles" contra la base aérea

El Pentágono informó que Estados Unidos disparó 59 misiles teleguiados Tomahawk, en especial contra la base aérea siria de Shayrat, desde donde analistas estadounidenses están convencidos que partió el ataque con un gas neurotóxico que dejó 86 muertos en la ciudad siria de Jan Sheijun (noroeste).

"En el aeropuerto había un centro para fabricar barriles de explosivos y un sitio para equipar los misiles con sustancias químicas", precisó el opositor Ahmad Ramadan a la AFP.

La base aérea de Shayrat, una de las más grandes en Siria, está situada a unos 40 km al sureste de Homs.

#BREAKING: Statement from @DeptOfDefense spokesman on U.S. strike in Syria - https://t.co/optQFaIv4d pic.twitter.com/6NRbLhbHRp

— U.S. Navy (@USNavy) 7 de abril de 2017