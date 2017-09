Oposición venezolana dice no habrá diálogo hasta tener garantías del Gobierno

El diputado venezolano y negociador opositor para un eventual diálogo con el Gobierno de Venezuela, Luis Florido, aseguró hoy que no ha iniciado un diálogo y que no habrá uno hasta tener las garantías para ello, y aclaró que las conversaciones en República Dominicana son un proceso exploratorio.

"Son encuentros exploratorios, la exploración no es un proceso como tal ni de diálogo ni de negociación, nosotros hemos aprendido la lección con el Gobierno (...) hasta que no esté acordado las condiciones, las garantías y la agenda clara nosotros no vamos a avanzar hacia el proceso de negociación", dijo en rueda de prensa.

Representantes del Gobierno de Venezuela y la oposición se reunieron esta semana en Santo Domingo como inicio de un eventual nuevo proceso de diálogo, cuyas reuniones seguirán el 27 de septiembre.

Según Florido, la oposición planteó su "agenda" en República Dominicana y no va a "responder" a la agenda "ni a las aspiraciones" de otros, sino por las del pueblo venezolano.

¿Proximos pasos? Sin garantías no hay avances: Nuevo CNE, Libertad Presos políticos, respeto AN y Constitución, atención crisis humanitaria pic.twitter.com/rQcP6gyvHL

— Luis Florido (@LuisFlorido) 16 de septiembre de 2017

La agenda opositora incluye, afirmó, elecciones presidenciales transparentes y democráticas con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE, Poder Electoral), con garantes y observación internacional, y con garantías democráticas para quienes sean electos.

También incluye la liberación de "presos políticos" y a los exiliados, las restitución de funciones de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), y la atención a la "emergencia humanitaria que viven los venezolanos".

El representante del Gobierno venezolano en este proceso, Jorge Rodríguez, señaló ayer que entre los puntos en agenda tratados en las negociaciones está el reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), conformada exclusivamente por oficialistas.

Sin embargo, Florido señaló que esta ANC es "fraudulenta" y que "no la reconoce ningún país del mundo", lo que a todas luces conformaría el primer punto sin consenso en el proceso.

El opositor además enfatizó en que desde la oposición esperan que se concrete la agenda y que, mientras no haya garantías para estas condiciones, el proceso se mantendrá en fase exploratoria.

"¿Está convocado un encuentro para el 27? Sí. ¿Es el inicio de la negociación? Depende de las garantías", dijo.

El diálogo será acompañado por seis países, a elección de tres por cada una de las partes, ante lo que Florido señaló que la oposición escogió a México, Chile y -aunque aún por confirmarse- Paraguay; mientras que el Gobierno invitó a Nicaragua y Bolivia y no ha definido su tercer "país amigo".

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró ayer que los dos bandos están próximos a lograr un acuerdo de convivencia.