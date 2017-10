Oposición venezolana ignora juramentación de gobernadores

La oposición venezolana no se cruzó de brazos ante la juramentación de los 18 gobernadores oficialistas que según el Estado triunfaron en los comicios del domingo pasado en el país sudamericano.

En una ceremonia del miércoles en la que la Asamblea Constituyente -en control del oficialismo- ratificó su victoria, los cinco gobernadores electos por parte de la oposición decidieron ausentarse. La oposición ha denunciado fraude y ha desconocido los resultados porque antes de las elecciones figuraba como favorita: según algunas encuestadoras locales, podía ganar entre 13 y 18 gobernaciones.



La Mesa de la Unidad Democrática, alianza integrada por casi tres decenas de partidos opositores, anunció el mismo día que sus nuevos gobernadores no participarían en el acto afirmando que "no reconocen" el origen de la Constituyente ni "los actos que de ella emanen" por su carácter ilegítimo.



El presidente Nicolás Maduro advirtió antes de los comicios que todos los nuevos gobernadores debían jurar y "subordinarse" ante este organismo.



La Constituyente fue integrada en julio después de una elección en la que la oposición se negó a participar. Desde que se instaló el 4 de agosto, los constituyentes no han dejado lugar a dudas de que sus poderes son virtualmente ilimitados y que están dispuestos a emplearlos.



Decenas de gobiernos extranjeros han criticado la situación.



Los gobernadores electos "solo se someterán al mandato establecido en la Constitución" actual y prestarán juramento "ante Dios y los consejos legislativos respectivos y no ante la fraudulenta Asamblea Constituyente", dijo la alianza en un comunicado.



El número de gobernaciones ganadas por el oficialismo en los comicios regionales aumentó a 18 de las 23 gobernaciones que se disputaron luego de que las autoridades electorales proclamaran la madrugada del miércoles a un candidato del gobierno como vencedor, por un estrecho margen, en el estado sureño de Bolívar.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó al mayor general retirado Justo Noguera Pietri como ganador en Bolívar con 49% de los votos (276.655 sufragios), al superar por un estrecho margen de 1.471 votos al candidato opositor Andrés Velásquez, señalan los resultados publicados en su página de internet.



Noguera Pietri, excomandante de la Guardia Nacional, fue sancionado junto con otros seis funcionarios cuando Estados Unidos le suspendió su visa en 2015 y le congeló sus bienes en ese país.



Horas antes de que el CNE diera el resultado final, Maduro anunció en una rueda de prensa en el palacio de gobierno que Noguera Pietri había ganado en Bolívar.



El CNE, controlado por el oficialismo, extendió por más de dos días el escrutinio de los votos en Bolívar debido al reducido margen de diferencia que había entre los candidatos oficialista y opositor.



"Bolívar sigue siendo un territorio y un pueblo profundamente chavista", dijo Noguera Pietri tras ser proclamado por las autoridades como gobernador de Bolivar, donde el oficialismo ha gobernado por más de una década.



Al rechazar los resultados, Velásquez tuiteó: "Todo el poder del Estado para desconocer el voto soberano del pueblo de Bolivar". El también excandidato presidencial llamó en sus seguidores a salir el miércoles a las calles para repudiar el "fraude del régimen".



La coalición opositora dijo el martes que tenía en su poder 100% de las actas escrutadas que ratificaban a Velásquez como ganador.



El diputado opositor Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, afirmó el miércoles que una solución electoral a la crisis de la nación está en peligro después de las elecciones del domingo. Agregó que las tácticas utilizadas por el CNE para influir en el resultado revelan que las elecciones en Venezuela no reflejan la voluntad de la gente.



Acotó que mientras se mantengan las condiciones en las que se presentó el proceso de elección de los gobernadores "no habrá solución electoral" a la crisis.



Luego de las elecciones regionales se desataron nuevas tensiones políticas que amenazan con agudizar la crisis que enfrenta Venezuela tras las protestas antigubernamentales que ocurrieron entre abril y julio pasado y que dejaron al menos 120 muertos.



Maduro descartó la víspera que en las votaciones del domingo se haya cometido un fraude. Según el presidente, los comicios regionales fueron los "más libres" en la historia de su país.



Ante los cuestionamientos de los opositores, el mandatario ordenó una auditoría del proceso que sería respaldada por la oficialista Asamblea Constituyente, que el miércoles espera juramentar a los gobernadores electos.