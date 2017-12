Ordenan la detención del hermano mayor de Lionel Messi

Un fiscal de la ciudad de Rosario ordenó la detención del hermano mayor de Lionel Messi, Matías Messi, de 35 años, quien aseguró haber tenido un siniestro náutico con la lancha que manejaba, que quedó cubierta de sangre, y la Polícia investiga la presencia de un arma no declarada en la embarcación.

Según su declaración, la lancha que conducía chocó contra un banco de arena en el río Paraná, a la altura de la localidad santafesina de Fighiera, lo que le causó varias lesiones.

La policía acudió al lugar de los hechos e inspeccionó la embarcación donde, fuentes judiciales aseguraron a la agencia oficial de noticias Télam, que en la embarcación se halló una pistola.

"La Fiscalía habría encontrado un arma no registrada en su embarcación. Descartamos que haya un arma que sea de propiedad de él. Le anticipo que todavía no hemos tomado acceso al legajo y no puedo certificar la existencia de un arma en la embarcación", añadió Carbone, quien dijo que no sabe si Lionel se comunicó con su hermano y aseguró que Matías Messi nunca estuvo prófugo, sino internado.

"No tiene armas, no posee armas, a priori la familia ha descartado que sea un arma de él, después estará sujeto a la investigación. En hipótesis podría tener portación ilegal de arma. No sabemos si estaba solo, si alguien fue después, si alguien ingresó a la embarcación después del accidente", explicó.

El abogado de Matías Messi, Ignacio Carbone, dijo a Radio Continental que su defendido está internado en un hospital a la espera de una intervención quirúrgica facial por las lesiones óseas sufridas en el río Paraná, provincia de Santa Fe.

"Estuvo internado en terapia, en observación. El parte médico indica reposo absoluto. En lo que respecta a la cuestión jurídica, tomé contacto con el fiscal de la causa para ponernos a disposición", dijo Carbone.

El director médico del Sanatorio Parque, donde está Matías Messi, dijo a la emisora Radio 2 que, pese a que será operado, el "cuadro clínico" del hermano mayor del delantero del Barcelona "en general es bueno".

Cabe recordar que el sábado 3 de octubre del 2015 Matías Messi fue detenido por efectivos de la Gendarmería (policía de frontera), quienes le secuestraron un arma que no estaba registrada.