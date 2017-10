Pareja de autor de matanza en Las Vegas es "de interés" en la investigación

Marilou Danley, pareja de Stephen Paddock, autor de la matanza en Las Vegas (Nevada, EE.UU.) el domingo por la noche, donde murieron 59 personas y más de 500 resultaron heridas, ha sido declarada "persona de interés" en la investigación del caso.

Así lo confirmó hoy en una conferencia de prensa el alguacil del condado de Las Vegas, Joe Lombardo.



Previamente, la Policía de Las Vegas había afirmado este lunes que, en ese punto de la investigación, no se estimaba que Danley estuviera involucrada en la preparación del tiroteo.



El alguacil fue preguntado por la información publicada hoy por la cadena NBC acerca de una transferencia de 100.000 dólares hecha por Paddock la semana pasada a una cuenta en Filipinas, el país de donde es Danley y donde se encuentra actualmente.



"No vamos a comentar eso por ahora, pero actualizaremos esa información pronto. La investigación no ha acabado con la muerte de Paddock", aseguró.



Según NBC, Danley, de 62 años, había viajado a Hong Kong el pasado 25 de septiembre, tres días antes de que Paddock ingresara en su habitación del hotel Mandalay Bay, desde donde disparó al público del festival de música country Route 91 Harvest.



Fuentes de la investigación indicaron al canal que Danley regresará a EE.UU. este miércoles.



Según esas mismas fuentes, la pareja comenzó a salir la pasada primavera y vivía en Mesquite, a unos 130 kilómetros del lugar del suceso, en el mismo hogar donde la Policía encontró este lunes 19 armas de fuego.



Paddock poseía otras 23 en su habitación del Mandalay Bay, además de explosivos. Lombardo, que calificó la situación como "preocupante", agregó que se han encontrado otras siete armas de fuego en una residencia más del atacante, situada en Reno (Nevada).



"¿Se radicalizó esta persona sin que tuviéramos conocimiento de ello? Estamos intentando contestar esa pregunta", reconoció Lombardo.



El alguacil confirmó que todos las víctimas mortales del tiroteo han sido identificadas con la excepción de tres personas, una labor en la que está colaborando el Buró Federal de Investigaciones (FBI), centrado en la recopilación y comprobación de la documentación.



Lombardo señaló que el número oficial de heridos ha disminuido en torno a 20.