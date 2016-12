Parlamento venezolano debatirá declarar a Maduro en "abandono del cargo"

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, debatirá el próximo 5 de enero declarar el "abandono del cargo" por parte del presidente Nicolás Maduro, aunque especialistas descartan una destitución.

"Trataremos su abandono del cargo" a partir del 5 de enero, anunció este miércoles el presidente del Legislativo, Henry Ramos Allup, en Twitter.

La oposición justifica el debate alegando que Maduro se extralimita en sus atribuciones y que la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra su mandato -el pasado 20 de octubre- quebró el orden democrático.

El "abandono del cargo" está previsto en la Constitución como una "falta absoluta" que obligaría a convocar elecciones en 30 días, aunque la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) la vincula con un incumplimiento de deberes.

El abogado constitucionalista Pedro Afonso Del Pino considera que la propuesta legislativa no prosperará.



"Abandonar el cargo no es ejercer mal tus funciones. Se produce cuando el presidente (...) deja de ejercer el poder y eso aquí no ocurre", explicó a la AFP Del Pino, quien recordó además que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estima nulas de antemano las decisiones de la Asamblea tras declararla en desacato.



Pero sí "crearía una crisis institucional", advierte el también constitucionalista Tulio Álvarez ante la posibilidad de que Maduro desconozca abiertamente a la cámara.



La mayoría parlamentaria declaró la semana pasada la "responsabilidad política" del presidente por la aguda crisis del país, y solicitó a la Fiscalía investigar si existen razones para iniciarle un juicio.



El TSJ anuló dicha declaratoria por la situación de desacato del Congreso, originada por el caso de tres diputados opositores juramentados pese a que su elección fue suspendida por supuesto fraude.