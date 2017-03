Partido de Henrique Capriles afirma que logró el respaldo para revalidarse

Primero Justicia, agrupación del excandidato presidencial opositor Henrique Capriles, afirmó este domingo que superó las cuotas de apoyo exigidas en el proceso de renovación de partidos políticos en Venezuela.

"Se logró en todo el país, en los 23 estados y en Distrito Capital. Logramos casi 200.000 firmas. Cumplimos la meta en todos los rincones y eso nos anima; lo asumimos con humildad", dijo Capriles durante un balance de la jornada de este fin de semana.



Un total de 59 partidos deben reinscribirse ante el poder electoral por no haber participado en las dos últimas elecciones o no lograr el 1% de los votos emitidos.



Primero Justicia acudió a los comicios más recientes, las parlamentarias de 2015, con los símbolos de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



Los partidos deben recoger firmas equivalentes al 0,5% del padrón electoral en 12 estados, en un lapso de dos días por agrupación.



El proceso, que se inició hace tres semanas, ha estado lleno de críticas de agrupaciones opositoras y chavistas, que consideran insuficientes las máquinas de registro de huellas dactilares dispuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como los lapsos.



Capriles aseguró que en varios estados del país el poder electoral -al que la oposición acusa de servir al gobierno- trató de evitar que su partido lograra la cuota.



"Fue un proceso lleno de obstáculos y arbitrariedades. Nos quitaron máquinas, hay personas que pasaron hasta cinco horas en colas (...) En estados como Carabobo, Francisco Ameliach (gobernador chavista) mandó a personas para que la cola no fluyera", denunció el dirigente.



Éste es el tercero de los diez fines de semana previstos para la reinscripción, cuyos resultados serán anunciados por el CNE cuando culmine.



"Hasta ahora solo tres, de 18 partidos, superaron lo necesario. Avanzada Progresista, Voluntad Popular (fundado por el opositor preso Leopoldo López) y Primero Justicia", dijo a la AFP Aníbal Sánchez, consultor electoral.



No tendrán que relegitimarse el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ni la MUD, aunque sí los movimientos que integran esa alianza.



Aliados del gobierno del presidente Nicolás Maduro, como el Partido Comunista (PCV), impugnaron el procedimiento ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 9 de marzo, al sostener que terminará ilegalizándolos.