Partido de Lula inicia ofensiva en calles de Brasil para exigir su libertad

El Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, inició hoy una campaña de protestas en las principales ciudades de Brasil para exigir la liberación del expresidente brasileño y defender su candidatura para las elecciones de octubre.

Las protestas de este viernes, de limitado seguimiento, integran una agenda de movilizaciones y eventos que se prolongarán hasta el próximo 15 de agosto, cuando se registrará en Brasilia la candidatura del exmandatario, a pesar de estar virtualmente inhabilitado.



"El pavor que los poderosos sienten no es hacia mí, Lula, sino a escuchar la opinión de los brasileños en elecciones libres. ¡Es el pueblo brasileño el que necesita recuperar su libertad democrática!", afirmó hoy el exgobernante en un mensaje enviado desde la celda de la sede policial en la ciudad de Curitiba en la que está recluido desde el pasado 7 de abril.



La presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, afirmó hoy en un acto en el estado de Paraíba (nordeste), que "a pesar de estar preso hace casi 100 días, Lula continúa al frente de todos los sondeos de intención de voto", lo que significa que "la población quiere votarle".



La formación decidió reforzar su presencia en las calles después del "circo jurídico" vivido el domingo pasado entre jueces por la posible liberación de Lula, quien cumple una pena de doce años y 1 mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.



Una de las manifestaciones, de unas decenas de personas, se celebró en Porto Alegre, en los alrededores del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4, de segunda instancia), protagonista del embrollo judicial en torno a la situación de Lula que se prolongó durante cerca de 10 horas.



El juez de guardia del TRF4, Rogério Favreto, concedió un "habeas corpus" al antiguo sindicalista y determinó su "inmediata" liberación.



Esa decisión fue cuestionada por el juez Sergio Moro, quien condenó a Lula en primera instancia, y revocada por el instructor de la causa en la corte de segunda instancia, Joao Gebran Neto.



Sin embargo, Favreto insistió nuevamente con el excarcelamiento, que negó entonces el presidente del TRF4, Carlos Thompson Flores.



"La intranquilidad de ellos con la posibilidad de que yo sea liberado es porque saben que me encarcelaron con mentiras. Están nerviosos porque tienen culpa en su conciencia", aseguró el exmandatario en alusión a una supuesta conjura política-judicial que busca mantenerle en la cárcel y evitar su candidatura para las elecciones.



En enero ese tribunal fue el que amplió por unanimidad la condena de 9 años y 6 meses que impuso a Lula el juez Moro, encargado del caso Petrobras en primera instancia y blanco de las críticas más duras del PT.



La tesis de un supuesto complot a todos niveles contra el ex jefe de Estado (2003-2010) fue apoyada por la directiva del PT, que insiste en la candidatura de un Lula prácticamente inhabilitado.



La ley electoral de Brasil prohíbe expresamente que condenados en segunda instancia, como es su caso, se postulen a cualquier cargo electivo, si bien no estará oficialmente impedido hasta que el Tribunal Superior Electoral se pronuncie sobre el caso, algo que solo ocurrirá a partir del próximo 15 de agosto.



El intento de liberar a Lula por parte de Favreto fue criticado por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ, tercera instancia) de Brasil, Laurita Vaz, quien este miércoles rechazó en bloque 143 pedidos que demandaban la excarcelación del exgobernante.



Aun así, el PT recobró un halo de esperanza después de que su máximo líder fuera absuelto en la víspera en una de las siete causas penales que enfrenta en la Justicia, la mayoría por sospechas de corrupción.



"Lula es hoy el único candidato y la única persona en condiciones de sacar al país de la crisis y conducir a Brasil hacia una pacificación nacional", reiteró Hoffmann.



En los próximos días se repetirán actos similares a los de hoy en Curitiba, Brasilia y Río de Janeiro, esta última acogerá el próximo 28 de julio un festival de música en favor del expresidente en el que participarán artistas como Chico Buarque y Gilberto Gil.