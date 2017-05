Personalidades de Hollywood reaccionan al atentado en Manchester

Luego del atentado ocurrido en la ciudad de Manchester, Inglaterra, durante el concierto de la artista estadounidense Ariana Grande, varias personalidades de Hollywood han reaccionado a lo ocurrido, mandando mensajes de consuelo y esperanza a las víctimas de la tragedia y a la cantante. (Lea aquí: Dos explosiones durante concierto de Ariana Grande en Manchester)

Nicki Minaj, quien colaboró con Grande en la canción ´Side to side', escribió en su cuenta de Twitter: "Mi corazón duele por mi hermana, Ariana y cada familia afectada por este trágico acontecimiento en el Reino Unido. Inocentes vidas perdidas. Siento mucho escuchar esto."

My heart hurts for my sister, Ariana & every family affected by this tragic event in the U.K. Innocent lives lost. I'm so sorry to hear this — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 23 de mayo de 2017

Así mismo, Miley Cyrus, intima amiga de Ariana, recurrió a Instagram para publicar una foto junto a la cantante y un conmovedor mensaje de apoyo: "Deseando poder darle un gran abrazo a mi amiga Ariana Grande, te amo... ¡siento mucho que hayas tenido que ser parte de tan trágico suceso. Mis más sinceras condolencias a todos los afectados por este horrible ataque. Todo lo que puedo hacer es enviar esperanza y paz! ¡Esto debe parar! No más guerra... no más vidas inocentes perdidas... AMOR".

wishing I could give my friend @arianagrande a great big hug right now... love love love you .... so sorry you had to be apart of such a tragic event! my most sincere condolences to anyone and everyone affected by this horrific attack! all I can do is send as much HOPE & PEACE your way! This MUST end! No more war .... no more innocent lives taken .... L-O-V-E @happyhippiefdn Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 22 de May de 2017 a la(s) 8:53 PDT

Aquí algunos de los mensajes enviados por las personalidades del mundo:

Katy Perry: "Con el corazón roto por las familias. Con el corazón roto por Ari. Con el corazón roto por el estado de este mundo."

Broken hearted for the families tonight. Broken hearted for Ari. Broken hearted for the state of this world. — KATY PERRY (@katyperry) 23 de mayo de 2017

Cher: "Mis oraciones están con las personas de Manchester. Tuve momentos especiales ahí de mi juventud en adelante."

MY PRAYERS GO OUT TO PPL OF MANCHESTER…HAD SPECIAL TIMES THERE FROM YOUTH & BEYOND — Cher (@cher) 22 de mayo de 2017

Bruno Mars: "No hay palabras que puedan describir cómo me siento sobre lo que sucedió en Manchester. No quiero creer que el mundo en el que vivimos pueda ser tan cruel."

No words can describe how I feel about what happened in Manchester. I don't wanna believe that the world we live in could be so cruel. — Bruno Mars (@BrunoMars) 23 de mayo de 2017

Selena Gómez: "Mis pensamientos y oraciones para todos los afectados en Manchester."

My thoughts and prayers go out to everyone affected in Manchester. — Selena Gomez (@selenagomez) 23 de mayo de 2017

Jennifer López: "Mis pensamientos, oraciones y corazón están con Manchester."