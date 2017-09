Personalidades del mundo se solidarizan con los afectados del sismo en México

El sismo de magnitud 7.1 en la escala de Richter que sacudió a México en la tarde de este martes, ha causado conmoción en el mundo.

Presidentes de diferentes países del mundo y personajes del entretenimiento y del deporte, han salido en redes sociales a manifestar su solidaridad a la víctimas, que hasta este momento deja al menos de 50 personas fallecidas.

El temblor también derrumbó al menos 27 edificios en distintas zonas de la Ciudad de México como las colonias Condesa, Del Valle, Narvarte, Centro, Coyoacán y Xochimilco, entre otras. Los equipos de rescate y los vecinos trabajan para rescatar a muchas personas que se temen se encuentran bajo los escombros.

Además causó numerosos cortes en el servicio eléctrico, fugas de gas e interrumpió el servicio de telefonía, así como el del Metro.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU manifestó en su cuenta de Twitter su apoyo al pueblo azteca.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de septiembre de 2017