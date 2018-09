Estados Unidos y Corea del Norte preparan próxima cumbre Trump-Kim

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió hoy con su homólogo norcoreano, Ri Yong-ho, para conversar sobre una segunda cumbre entre el presidente de estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un.

"Un encuentro muy positivo con el ministro de exteriores Ri Yong-ho para hablar sobre la próxima cumbre y los siguiente pasos hacia la desnuclearización de Corea del Norte. Mucho trabajo queda todavía (por hacer), pero seguimos moviéndonos adelante", dijo Pompeo en Twitter.

El encuentro se produjo en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El mensaje de Pompeo en Twitter estuvo acompañado de dos fotografías, en las que se ve reunidos a los líderes de Exteriores, junto a dos traductores.

Very positive meeting with #DPRK Foreign Minister Ri Yong Ho @UNGA to discuss upcoming summit & next steps toward denuclearization of #NorthKorea. Much work remains, but we will continue to move forward. @StateDept pic.twitter.com/O376apkrBd

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 26 de septiembre de 2018