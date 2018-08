¿Por qué China prohibió la última película de Winnie the Pooh?

La imagen de Winnie the Pooh, el famoso oso protagonista de los libros infantiles del autor inglés A.A. Milne, seguirá sin aparecer en China después de que las autoridades hayan denegado el estreno de la nueva película de Disney, "Christopher Robin: un reencuentro inolvidable" en los cines del país.

Una razón para el rechazo de la emisión de la película podría ser que las autoridades chinas solo permiten la emisión de 34 películas extranjeras en las salas de cine cada año, dejando espacio únicamente a los mayores éxitos de taquilla del verano.

La otra explicación podrían ser las supuestas comparaciones desfavorables que vienen dándose entre el oso y el presidente chino Xi Jinping desde hace varios años y que no agradan a las autoridades del país.

Todo comenzó en 2013, cuando Xi realizaba su primera visita a Estados Unidos como jefe de Estado y allí, paseando junto a su entonces homólogo estadounidense, Barack Obama, comenzó a hacerse viral un "meme" de ambos, comparándoles con Winnie the Pooh y su inseparable amigo Tigger.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M

— Financial Times (@FT) 16 de julio de 2017