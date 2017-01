Posesión de Trump: ¿Qué dicen los internautas en Twitter?

"Todo comienza hoy", tuiteó Donald Trump este viernes, a pocas horas de su investidura como nuevo presidente de Estados Unidos.

"Los veré a las 11:00 A.M. para la juramentación. ¡EL MOVIMIENTO CONTINÚA - EL TRABAJO COMIENZA!", agregó el magnate republicano a sus más de 20 millones de seguidores en su red social favorita.

Trump y su vicepresidente Mike Pence tienen previsto llegar al Capitolio poco después de las 11H00 locales (16H00 GMT). Pence debe jurar hacia las 11H35 y el presidente hacia el mediodía (1700 GMT).

A pesar de que los meteorólogos pronosticaron lluvia en Washington hacia el mediodía, se espera que miles de personas se congreguen afuera del Capitolio para la investidura de Trump como 45º presidente de Estados Unidos.

Estos son algunos comentarios en redes.

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de enero de 2017