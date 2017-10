Presidente catalán podría declarar hoy la independencia ante el Parlamento

El jefe del gobierno regional de Cataluña hablará este martes ante el Parlamento, en la que es tal vez la sesión más esperada de la historia de España. De declara la independencia, hoy nacería una nueva república en el continente europeo, en un momento crítico del enfrentamiento entre los separatistas catalanes y las autoridades centrales de España.

Hay estrictas medidas de seguridad en Barcelona y la policía acordonó un parque en torno al edificio del legislativo donde hablará el presidente de la región, Carles Puigdemont.

En su discurso, Puigdemont deberá responder a las expectativas de los separatistas más radicales dentro de su coalición de gobierno, pero un exceso de intransigencia de su parte podría cerrar las puertas a cualquier negociación con Madrid.

El líder catalán no ha revelado el contenido del mensaje que pronunciará a las 6 de la tarde hora local (11:00 a.m. en Colombia), pero legisladores y activistas separatistas han dicho que no los satisfará nada menos que una declaración de independencia. Una declaración de secesión plena, ni qué hablar de la proclamación de una nueva república catalana, provocaría una dura respuesta de las autoridades centrales españolas, las que podrían tomar la medida sin precedentes de suspender la autonomía catalana y asumir algunos o todos los poderes en la región.

Unos 2,3 millones de catalanes, el 43% del electorado de la región en el noreste de España, votaron en el referendo independentista del 1 de octubre, que el gobierno nacional considera ilegal. Las autoridades regionales dijeron que el 90% votó a favor de la independencia y declaró que los resultados eran válidos.

La votación fue alterada por la violencia al producirse choques entre la policía antimotines encargada de impedirla y los votantes, con un saldo de cientos de heridos. Se ha comparado el enfrentamiento en España con una "colisión de trenes" que ha hundido al país en su crisis política más profunda desde la transición a la democracia después de la dictadura de Francisco Franco, hace cuatro décadas.

El vocero del gobierno catalán, Jordi Turull, se niega a revelar detalles del discurso que pronunciará el presidente Carles Puigdemont ante el parlamento en las próximas horas. Algunos prevén que Puigdemont declarará la independencia de Cataluña en su discurso a los legisladores, pero él mismo no ha revelado el contenido del mensaje.

Turull destacó la intensidad y la pasión reinantes en su conferencia de prensa semanal. Las autoridades centrales han impugnado ante los tribunales cada paso del gobierno catalán hacia la secesión. Enviaron a la policía a impedir un referendo por la independencia la semana pasada. Las autoridades catalanas dijeron que la mayoría de los que lograron votar lo hicieron a favor de la independencia.