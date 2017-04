Prisión para tres hombres en Suecia tras violación en directo por Facebook

Tres jóvenes hombres que participaron en una violación en Suecia retransmitida por Facebook en directo fueron condenados este martes a penas de prisión, informó el tribunal de Upsala.

Reza Mohamed Ahmadi, de 21 años, cumplirá dos años y cuatro meses de cárcel por violación y complicidad en violación, y Maysam Afshar, de 18, un año por violación, pues su pena fue reducida a causa de su edad. Los dos son afganos a quienes se les concedió asilo.

Emil Khodagholi, un sueco de 21 años, fue condenado a seis meses de cárcel por vulneración agravada de la integridad de la víctima al haber filmado y difundido la violación y no haber impedido ni denunciado el delito.

Los dos violadores atacaron a su víctima, una mujer de una treintena de años, en un apartamento de Upsala (este) el 22 de enero.

Avisada por los internautas que vieron la violación, difundida en un grupo cerrado de Facebook con 60.000 miembros, la policía consiguió localizarlos y arrestar a los tres jóvenes esa misma noche.

Aunque fue rápidamente suprimido por Facebook, los internautas los publicaron de nuevo en línea en otras páginas web.

Los tres condenados niegan los hechos de los que se les acusa.

Si bien los dos violadores admitieron el acto sexual, afirmaron que este era consentido. Pero la acusación defiende que su víctima estaba "fuertemente alcoholizada" y "bajo los efectos de estupefacientes".

"Una persona en tal estado no puede consentir" una relación sexual, dictaminó el presidente del tribunal de Upsala, Nils Palbrant.

Respecto al tercer acusado, la acusación lamenta que haya animado a sus amigos a ir más lejos, riendo mientras contemplaba la violación. Se defendió afirmando que no había sido el único en filmar los hechos y que no sabía que la víctima no estaba de acuerdo en que se difundieran sus imágenes.

Los tres hombres fueron condenados a pagarle a la víctima 335.000 coronas (cerca de 35.000 euros) por daños y perjuicios.