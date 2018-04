Protestan en Caracas por escasez de vacunas para niños en Venezuela

Decenas de venezolanos protestaron hoy cerca de una sede militar en el oeste de Caracas por la escasez de vacunas para niños, un día después de que el Gobierno de Nicolás Maduro anunciase la puesta en marcha de un plan para aplicar 11 millones de dosis gratuitas en todo el país.

Los manifestantes cortaron en varias ocasiones el paso de vehículos en la parroquia caraqueña de El Paraíso, cerca de la sede de la Guardia del Pueblo, a donde habían llegado en horas de la madrugada.



Según dijeron a periodistas, organizaciones vecinales les informaron de una jornada de vacunación en el sitio, por lo que comenzaron a formar fila desde la madrugada en búsqueda de las dosis, escasas desde hace meses en el país petrolero que atraviesa una profunda crisis económica.



Cerca de las 12.00 hora local (16.00 GMT) las personas reclamaban "la mentira" del Gobierno que no aplicó hoy ninguna dosis en ese lugar pese a haber más de 800 niños censados, según declararon los manifestantes ante los periodistas.



"Se están burlando de nosotros y de los niños, los niños se están muriendo de hambre, por enfermedad y por falta de vacunas", dijo a periodistas una mujer que no se identificó y que dijo ser madre de una niña que necesita una de las vacunas.



Otra representante aseguró que lleva semanas visitando sin éxito varios hospitales públicos en búsqueda de las dosis que requiere su hijo y que se consiguen, según dijo, a un precio que no puede pagar, equivalente a dos salarios mínimos integrales, unos 50 dólares.



El presidente Nicolás Maduro anunció ayer que el plan nacional de vacunación alcanzará a unas nueve millones de personas y servirá para prevenir 14 enfermedades como la tuberculosis, hepatitis B, polio, sarampión o difteria.



El ministro de Salud, Luis López, indicó hoy al canal estatal VTV que solo ayer se aplicaron poco más de 16.000 inyecciones en varios estados del país petrolero y explicó que el plan durará 40 días.



Dijo que más de cuatro millones de menores, de entre seis meses de nacidos y 15 años de edad, serán vacunados contra el sarampión y la rubeola, mientras que más de un millón de infantes, menores de cinco años, recibirán la vacuna pentavalente.