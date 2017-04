Protestas y festejos tras balotaje presidencial en Ecuador

La consagración del oficialista Lenín Moreno como presidente electo de Ecuador generó reacciones dispares: mientras sus seguidores celebraron hasta la madrugada del miércoles su victoria, los simpatizantes del opositor Guillermo Lasso protestaron en varias ciudades.

Las principales manifestaciones de rechazo tuvieron lugar principalmente en Quito y Guayaquil, aunque también se replicaron en Cuenca, Ambato y Riobamba, luego de que el Consejo Electoral informó el martes que con 99,65% de los votos escrutados Moreno había ganado la segunda vuelta con 51,16% y dijo que el resultado era "irreversible".

Las protestas, que comenzaron el domingo, incluyeron bloqueos de calles que causaron fuertes congestionamientos de vehículos. En algunos casos los manifestantes quemaron llantas en las vías, pero no se reportaron choques con la policía.

Lasso, que anticipó que el miércoles presentará las pruebas de un presunto fraude, no acepta los resultados y anunció que pedirá una auditoría informática del sistema electoral para demostrar que votos a su favor fueron acreditados a Moreno.

Moreno sucederá desde el 24 de mayo al presidente Rafael Correa, que lleva más de 10 años en el poder y es reconocido por la reconstrucción de la red vial del país y por obras de infraestructura como hidroeléctricas, escuelas y hospitales para gente de bajos recursos. Pero también por su temperamento confrontador y por no respetar los derechos civiles, especialmente de sindicalistas, indígenas y estudiantes.

La elección presidencial en Ecuador despertó interés en Sudamérica, donde por más de una década varios países tuvieron mandatarios izquierdistas y que en elecciones recientes empezaron a girar hacia la centroderecha como Argentina y Perú.

Los simpatizantes de Moreno, quien se moviliza en silla de ruedas luego de haber sido baleado en un asalto en 1998, festejaron con música el triunfo electoral.

"Vamos por otros cuatro años en este proyecto que es para los pobres. Los millonarios, los que tienen plata en paraísos fiscales, no aceptan y lloran un nuevo triunfo de nuestro proyecto", dijo a The Associated Press Joselito Manzano mientras resonaban canciones latinoamericanas.

Poco antes sendas caravanas en que participaron decenas de vehículos con banderas del partido oficial Alianza País y de Moreno se movilizaron por el norte y sur de Quito.

Tras conocer los resultados oficiales, Moreno recibió el martes la victoria "como lo he hecho siempre, con humildad, y al mismo tiempo espero que el otro candidato acepte con dignidad".