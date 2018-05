¿Qué hacía Kim Kardashian con Donald Trump en la Casa Blanca?

El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibió ayer a la estrella televisiva Kim Kardashian en el despacho oval de la Casa Blanca para hablar sobre cárceles y condenas.

Trump publicó en Twitter una foto de la visita a la Casa Blanca de Kardashian, con la que mantuvo "una gran reunión", afirmó.

"Hemos hablado sobre reforma carcelaria y condenas", confirmó el presidente.

En la reunión, Kardashian pidió a Trump un indulto para una mujer de 63 años condenada a cadena perpetua por un delito de drogas, causa con la que la celebridad se ha implicado en los últimos meses.

I would like to thank President Trump for his time this afternoon. It is our hope that the President will grant clemency to Ms. Alice Marie Johnson who is serving a life sentence for a first-time, non-violent drug offense.

