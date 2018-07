Rescatan a otros 4 muchachos atrapados en cueva

Los generales y otros funcionarios que dirigen la desesperada operación para rescatar a 12 jóvenes futbolistas y su entrenador de una laberíntica cueva inundada en el tórrido extremo norte de Tailandia, bromeaban a medias cuando dijeron el lunes que el éxito estaba en manos de Phra Pirun, el dios de la lluvia.

Celebraban un segundo día de triunfo luego de que los buzos guiaran el lunes a cuatro niños más a través de los estrechos pasajes y de las húmedas y frías cavernas hacia un lugar seguro. "Dos días, ocho jabalíes", decía la publicación de Facebook de la fuerza especial SEAL de la Armada tailandesa sobre el espectacular rescate que comenzó el domingo, más de dos semanas después de que los miembros del equipo de fútbol Jabalíes quedaran atrapados. Otros cinco esperan ser rescatados, incluido el entrenador de 25 años.



Los ocho chicos rescatados se recuperan en un hospital de la dura experiencia de quedar atrapados en el enorme complejo cavernoso Tham Luan Nang Non Non cuando fueron a explorarlo tras una sesión de entrenamiento el 23 de junio. Ante temores de infección, eran mantenidos separados de sus familias. Los niños, que se veían demacrados, comían gachas a base de arroz porque todavía estaban demasiado débiles para comer alimentos normales, dijeron las autoridades.



Los funcionarios elogiaron a los buzos tailandeses e internacionales que, de dos en dos, ejecutaron la peligrosa misión de rescate, guiando a los niños que apenas pueden nadar a través de la peligrosa ruta de escape de 4 kilómetros (2,5 millas) de largo que serpentea por la caverna. Para enfatizar el peligro extremo, un ex SEAL tailandés murió el viernes mientras rellenaba los tanques de oxígeno a lo largo de la ruta de rescate.



Pero aquellos involucrados en la operación no dejan de pensar en la posibilidad de que las lluvias envíen torrentes de agua a las cuevas y haga demasiado riesgosas las labores de rescate.



Haciendo alusión a esa preocupación, el comandante regional de la Armada ofreció su agradecimiento al dios de la lluvia Phra Pirun y le imploró que "nos siga mostrando misericordia".



"Danos tres días más y los jabalíes saldrán a ver al mundo", dijo Bancha Duriyapan en conferencia de prensa, interrumpido por el aplauso de las decenas de reporteros tailandeses y extranjeros, y otros más en la audiencia. "Le ruego a Phra Pirun, porque el Departamento Meteorológico dijo que a partir del lunes habrá lluvias continuas", dijo Bancha. "Si pido demasiado, quizás no lo cumpla. Así que pido tres días".