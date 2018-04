"Salud mental del Chapo Guzmán se está deteriorando": abogado

El narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán está sufriendo problemas psicológicos que pudieran obstruir su capacidad para disputar cargos en su contra en Estados Unidos, dijeron el martes su abogado y su esposa.

"Hemos notado que su estado mental se ha deteriorado, no solamente la memoria, sino... la forma en que entiende las cosas", dijo el abogado Eduardo Balezo a reporteros luego de una audiencia preliminar en una corte federal en Brooklyn. "No es el hombre que era cuando lo conocí".



Hablando junto al abogado, Emma Coronel dijo que no se le había permitido comunicarse con su esposo desde que fue entregado a las autoridades estadounidenses en el 2017.



"Mi preocupación es su salud, porque sé que está muy mal psicológicamente", dijo Coronel. "Se siente muy mal, por lo que me han dicho los abogados. Es lo que me preocupa. Cómo va a llegar a un juicio bien si está mal de salud".



Guzmán, que sonrió y saludó con la mano a su esposa cuando fue llevado a la corte el martes, se ha quejado reiteradamente de las condiciones en la cárcel de Manhattan donde está detenido en confinamiento solitario. Las autoridades han permitido solamente breves visitas de sus hijas pequeñas y su hermana.



Los fiscales estadounidenses dicen que las condiciones son necesarias porque Guzmán tiene antecedentes de usar sus conexiones para dirigir su imperio de drogas desde la cárcel en México. Apuntan además que Guzmán se escapó dos veces de prisión, la segunda vez a través de un túnel de 1,6 kilómetros (una milla) cavado hasta la ducha de su celda.



En una carta a la corte este año, Guzmán dijo que la luz en la celda en la que se pasa 23 horas al día está encendida todo el tiempo. Añadió que la celda tiene mala circulación de aire y es mantenida a temperaturas demasiado frías o demasiado calientes.



Dijo que, como resultado, tiene problemas para dormir, sufre dolores de cabeza y vomita diariamente.



"No puedo concentrarme para estudiar la evidencia de mi caso", escribió. "Es una tortura 24 horas al día".



Las autoridades federales le aseguraron a un juez que han tomado las medidas necesarias para resolver esos problemas.



Guzmán se ha declarado inocente de cargos de que el cártel de Sinaloa lavó miles de millones de dólares y mantuvo una campaña de asesinatos y secuestros. Enfrenta una sentencia de cadena perpetua si es declarado culpable tras el juicio, que comienza en septiembre.