Samper considera que intervención militar en Venezuela sería una "locura"

El expresidente colombiano Ernesto Samper dijo hoy en Cartagena que una posible intervención militar en Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro sería una "locura".

El exmandatario aseguró a Efe que "no hay posibilidad de que esta región acepte una intervención militar" y explicó que esto se debe a que no se olvida "lo que sufrió con las dictaduras militares que venían asociadas con las intervenciones militares, particularmente de Estados Unidos".



"La región está vacunada contra cualquier forma de intervención militar extranjera", agregó el exsecretario de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).



Samper advirtió que "anunciar y poner en marcha una intervención militar que sería desastrosa, sería una buena fórmula de fortalecer el gobierno de Venezuela".



La semana pasada el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que visitó la región fronteriza entre Colombia y Venezuela, dijo que no se podía descartar una intervención militar contra el Gobierno de Maduro.



Sin embargo, Almagro posteriormente aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y que su objetivo es detener la violencia dentro del marco del sistema de derecho internacional público.



También el recién posesionado embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, afirmó en su primer acto frente al Gobierno del presidente Donald Trump que "todas las opciones" deben estar sobre la mesa para afrontar la crisis en Venezuela.



El diplomático, que abogó por una "respuesta colectiva", no aclaró si Colombia respaldaría una operación militar sobre el vecino país.



En esa dirección, Samper dijo que le cree al presidente colombiano, Iván Duque, "el cual ha señalado de manera sistemática y reiterada que no está en el tema de la intervención militar".

