Se esperan miles de personas en marcha de Martin Luther King

Este sábado se espera que miles de personas acudan a Washington para una marcha que, según sus organizadores, pretende "proteger el sueño del doctor Martin Luther King Jr." y "preservar el legado del presidente Barack Obama".

La National Action Network, un grupo fundado por el reverendo Al Sharpton, auspiciaba la marcha "We Shall Not Be Moved" ("No nos moverán") antes del feriado del Día de Martin Luther King Jr, que se celebra el lunes en Estados Unidos.

Los participantes tienen previsto reunirse cerca del monumento a Washington. El plan es avanzar por la avenida Independence hacia un parque cerca del monumento a Martin Luther King Jr. El mitin al final de la marcha está programado para mediodía.

El clima podría estropear los actos. Se espera que en la zona haya nieve, lluvia helada y aguanieve antes del mediodía, y lluvia helada por la tarde, según el Servicio Nacional Meteorológico.