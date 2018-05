Se hace viral video de un policía golpeando en la cabeza a una mujer en la playa

En un video quedó grabada la forma violenta como dos policías arrestaron a una joven de 20 años en una playa de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El audiovisual en el que se observa a uno de los dos uniformados golpeando varias veces a la mujer en la cabeza se volvió viral y las autoridades de la población debieron disculparse ante la ciudadanía; sin embargo la policía de Wildwood dijo que la joven presenta múltiples cargos, entre esos resistencia al arresto y agresión a un oficial.

La maltratada, Emily Weinman, natural de Filadelfia, refirió a través de su cuenta de Facebook que estaba en la playa con su hija de 18 meses y su esposo cuando los uniformados le hicieron una prueba de alcoholemia y esta dio negativa.

Dice la mujer que los uniformados se quedaron vigilándola de cerca porque entre los refrescos que tenían había cerveza (la edad mínima para bebe alcohol en ese estado es a los 21). A esto ella reaccionó diciéndoles que si no tenían nada mejor que hacer.

"Comenzó a decirme que me iba a arrestar y comenzó a caminar hacia mí para ponerme las esposas. Yo con cuidado caminaba hacia atrás, pero manteniéndome de frente a él, y grité hacia el padre de mi hija. Pero tropecé y me caí; en el suelo el policía me derribó y empujó mi cara en la arena", expresó la mujer.

