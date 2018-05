Se registra incidente en Helicoide, sede de policía política venezolana

En una de las sedes de la policía política de Venezuela, donde están recluidos varios presos políticos y el estadounidense Joshua Holt, se registró anoche miércoles un incidente que habría dejado algunos heridos, indicaron familiares y abogados de los detenidos.

A media mañana ocurrió un motín en las celdas de una de las sedes capitalinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), indicó a The Associated Press el abogado Alonso Medina Roa, quien representa a algunos de los capturados.

El mismo día fueron difundidos en las redes sociales videos de Holt _quien está detenido desde junio de 2016 junto a su esposa Thamara Caleno, acusado de supuesta portación ilícita de armas_ y otros presos políticos en los que piden ayuda y denuncian precarias condiciones de reclusión.

En dos videos de 20 segundos captados con un teléfono móvil y publicados en su página de Facebook, Holt, visiblemente turbado, deja entrever que se le está agotando la paciencia con el gobierno estadounidense, que ha hecho de su liberación una prioridad en sus relaciones con el gobierno socialista de Venezuela.

"Ellos (Estados Unidos) dicen que están haciendo cosas, pero todavía estoy aquí", expresó el estadounidense de 26 años, que fue arrestado a mediados del 2016.

"Por favor conciudadanos, no me permitan continuar sufriendo en Venezuela", dijo Holt en un mensaje escrito que también fue publicado en Facebook. "Yo no soy un peón político, soy un ser humano, un hijo de Dios y solo quiero vivir feliz con mi esposa y mis hijos. Nunca he hecho nada malo en mi vida. ¡Por favor, ayúdame!"

La difusión del primer mensaje en video de Holt, así como los de otros presos políticos, fue efectuada cuatro días antes de las elecciones presidenciales, las cuales se llevarán a cabo mientras el país padece hiperinflación, escasez generalizada de diversos productos y una fuerte recesión. El presidente Nicolás Maduro figura como favorito para ganar.

La AP no ha podido confirmar de manera independiente la veracidad de los videos. En uno de éstos se observa al exalcalde Daniel Ceballos, quien está detenido desde 2014 bajo cargos de promover protestas callejeras, mientras intenta romper con una pesa el candado de su celda.

Medina Roa señaló que, de acuerdo a informaciones que han obtenido de los familiares de los involucrados y videos filtrados por los presos, habría varias personas heridas. Agregó que los defensores y personas cercanas están a la espera de que las autoridades informen sobre el estado de salud de los detenidos.

Patricia de Ceballos, esposa del exalcalde cautivo, confirmó el hecho y dijo a la prensa que el incidente se originó por un enfrentamiento entre presos políticos y presos comunes.

La organización opositora Voluntad Popular, de la cual Ceballos forma parte, indicó en un comunicado que el preso político Gregory Sanabria fue golpeado por reos comunes, y que los demás reclusos tomaron los pasillos en protesta para rechazar este tipo de agresiones y exigir que se respeten sus derechos y el cumplimiento del debido proceso judicial.

Sin ofrecer detalles sobre el hecho, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo en un mensaje en Twitter que una comisión del Ministerio Público se trasladó a la sede de la policía política para conversar con los detenidos, atender sus peticiones y coordinar con las autoridades para resolver la situación planteada en el centro.

Los reclusos exigían respeto al debido proceso, como audiencias más rápidas y la libertad inmediata para los presos que ya han recibido una orden de liberación de un juez. Según la organización humanitaria venezolana Foro Penal, de los 54 presos políticos detenidos junto a Holt en el Helicoide, sede del SEBIN, veinte han recibido libertad condicional, pero su liberación está bloqueada por el gobierno sin ningún motivo aparente .

Diosdado Cabello, vicepresidente del partido oficialista y cercano aliado de Maduro, desestimó el incidente y lo catalogó como una "provocación" supuestamente ideada para alternar el orden interno y "llamar la atención" con fines propagandísticos antes de los comicios presidenciales del domingo.

Cabello, en su programa semanal de radio y televisión "Con el Mazo Dando", pidió a los seguidores del gobierno no caer en provocaciones. También rompió un prolongado silencio de los funcionarios venezolanos sobre el encarcelamiento de Holt y acusó al estadounidense de realizar actividades de espionaje en Venezuela.

Cabello afirmó que Holt, "el jefe de espionaje de Estados Unidos en Latinoamérica", está preso en Venezuela, y conjeturó que los estadounidenses "quizás están buscando la excusa como para justificar una agresión".

El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson, acudió a la Cancillería venezolana para solicitar información sobre la situación de Holt, pero dijo a la prensa que no obtuvo respuesta. Robinson expresó que seguirá exigiendo la libertad de su compatriota y de los demás presos políticos.

Cabello negó que Robinson haya sido desairado, acusándolo de organizar un "show" mediático.

La representación diplomática manifestó preocupación por el motín en la sede del SEBIN y dijo que la vida de Holt está en peligro.

"El gobierno de Venezuela es directamente responsable por su seguridad y le haremos responsables si algo le sucede", expresó la embajada en Twitter.