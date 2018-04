Secuestran y asesinan a periodista en El Salvador

Un grupo de personas no identificadas secuestró y asesinó a la reportera Karla Lisseth Turcios del matutino La Prensa Gráfica, informó el domingo la policía salvadoreña.

Los familiares de la periodista de 33 años indicaron que ella desapareció el sábado al mediodía y su cuerpo sin vida fue localizado horas más tarde en una carretera del municipio Santa Rosa Guachipilín, departamento de Santa Ana, a 133 kilómetros al noroeste de la capital.



En conferencia de prensa por la noche, el director de la Policía Nacional Civil, comisionado Howard Cotto, informó que los familiares reconocieron a la víctima, primero por medio de una fotografía y luego de manera presencial en la morgue del Instituto de Medicina Legal en Santa Ana.



Vestía pantalones vaqueros y tenía "dos bolsas plásticas alrededor de la cabeza. No se revelan lesiones de arma de fuego, sino solo signos de estrangulamiento", detalló.



Según las investigaciones preliminares, tampoco hay señales de que la periodista haya sido amenazada, señaló el jefe policial.



"No existe ningún indicio, al menos hasta este momento, de que el hecho se trate de un ataque contra Karla por su condición de periodista o contra el medio de comunicación para el cual ella trabajaba", agregó.



Informó que en el garaje de la casa de Turcios encontraron una nota manuscrita con lápiz que dice: "Adios a su hija Lic. P-erro", y que el padre de la periodista, de profesión abogado, les dijo que "había tenido dos incidentes por los cuales había recibido amenazas".



Cuando los periodistas le preguntaron si las pandillas estarían involucradas en el asesinato, Cotto subrayó que las investigaciones recién han iniciado y en este momento no pueden descartar que se trate de pandillas, ni confirmarlo.



Señaló que la nota dejada en la casa de la periodista no tiene las características de ser un escrito realizado por miembros de pandillas, pero tampoco se puede descartar que no lo sea.



El esposo de la periodista denunció que a las 12:30 de la tarde del sábado salió con el hijo de ambos y dejó a Karla descansando, todavía con ropa de dormir, y al regresar ya no la encontró. Intentó contactarla en su teléfono móvil, le dejó mensajes y no respondió.



Cotto dijo que de acuerdo con la información preliminar en la vivienda no hay signos de violencia que revelen que la hubieran privado de libertad por la fuerza, al menos en ese lugar.



El presidente Salvador Sánchez Cerén censuró firmemente lo ocurrido.



"Condeno enérgicamente el asesinato de la periodista Karla Turcios. Mis sentidas condolencias a su familia, esposo e hijo. A la vez me solidarizo con sus colegas de trabajo de la Prensa Gráfica y con todo el gremio periodístico", afirmó en Twitter.



Además ordenó a las autoridades de seguridad pública "realizar una urgente y efectiva investigación para llevar a los culpables ante la justicia lo más pronto posible".



Por su parte, el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, consideró que se trata de "un ataque muy grave contra la sociedad", y llamó a las autoridades a "emplearse a fondo para esclarecer los hechos cuanto antes".