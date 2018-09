Senadores de EEUU piden designar a Venezuela país patrocinador de terrorismo

Los senadores citaron un informe realizado por el Departamento de Estado en el que se indicaba que "Venezuela no está cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de EE.UU". // AP.

Tres senadores republicanos de EE.UU. instaron esta semana al Departamento de Estado a que incluya a Venezuela en su lista de países que patrocinan el terrorismo, informaron hoy fuentes legislativas.

En una carta dirigida al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, los senadores Marco Rubio, John Cornyn y Cory Gardner recordaron "los nexos documentados" del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, con las FARC y el ELN, así como con el grupo chií libanés Hezbolá.



Los legisladores denunciaron que EE.UU. aún no ha tomado medidas al respecto.



"No sorprende que la dictadura de Maduro haya ayudado y respaldado a terroristas, después de cooperar por años con las FARC, el ELN y otros terroristas narcotraficantes", manifestaron los senadores en la misiva, que enviaron el pasado 26 de septiembre, aunque se hizo pública hoy.



Los senadores citaron un informe realizado por el Departamento de Estado en el que se indicaba que "Venezuela no está cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de EE.UU.", por lo que "de forma respetuosa" piden a Pompeo que incluya al país caribeño en su lista de patrocinadores del terrorismo.



De llevarse a cabo ese paso se ampliarían las sanciones hacia el Ejecutivo de Maduro.



Los senadores destacaron que "Venezuela ahora se ha convertido en un narco-Estado".



Recordaron que el vicepresidente económico y ministro de Industrias y Producción Nacional, Tareck El Aissami, "ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro como 'Traficante de Narcóticos Especialmente Designado' y dos de los sobrinos de Maduro están actualmente cumpliendo una condena de 18 años de prisión por conspirar para importar cocaína a los EE.UU."



Precisamente esta semana, un grupo bipartidista de senadores, entre los que también se encontraba Rubio, presentó un proyecto de ley integral para aumentar las medidas de presión diplomática y política contra Maduro, así como para proveer ayuda humanitaria a los venezolanos y los países vecinos que reciben cientos de miles de inmigrantes desde Venezuela.

