"Si Trump destroza el TLCAN, América Latina lo va a pagar": Vicente Fox

El expresidente mexicano Vicente Fox aseguró hoy que si el mandatario estadounidense, Donald Trump, "destroza" el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) todos los países de América Latina se verán afectados.

Así lo dijo durante su participación en el foro "Populismo en Latinoamérica", organizado por la Universidad Autónoma del Caribe de la ciudad colombiana de Barranquilla (norte), donde dijo además que Trump no tenía que enviar a personas a negociar el acuerdo con México y Canadá si ya había tomado una decisión de terminarlo.



"En medio de la demagogia y el populismo, Trump dice que Nafta (como también es conocido el TLCAN) tiene que morir, que ese acuerdo no funciona para los Estados Unidos. Entonces qué carajos está haciendo (...) Para qué se sienta con los mexicanos y los canadienses para 'bla bla bla', si al final él ya ha tomado su decisión", añadió el exmandatario.



El presidente estadounidense dijo este martes que "probablemente terminará" con el TLCAN, en vigor desde 1994 y cuyas renegociaciones empezaron el pasado 16 de agosto en Washington con una primera ronda de conversaciones que se alargó hasta el 20 del mismo mes.



El primer encuentro de renegociaciones estuvo marcado por la contundencia de la Casa Blanca al asegurar que "el pacto ha fallado a muchos estadounidenses" y afirmar que no es suficiente con que sea "retocado", frente a mensajes más conciliadores de México y Canadá.



La próxima cita será en México, del 1 al 5 de septiembre, con el objetivo expresado por los negociadores de lograr un acuerdo para comienzos de 2018.



Por otra parte, Fox (2000-2006) mostró confianza en que la política estadounidense de "checks and balances" (pesos y contrapesos) no permitirá que progresen las "ideas falsas y equivocadas de Trump", a quien calificó de "cabeza hueca".



"Afortunadamente el presidente (de México) Enrique Peña Nieto trazó la raya, el punto de lo que es negociable, porque si nos toca dar un manotazo a la mesa y levantarnos, será un pierde-pierde porque hoy comerciamos en el TCLAN un trillón de dólares anualmente. Es la zona comercial más grande del mundo", agregó.



Para el exgobernante, cuando el acuerdo entró en vigencia en 1994, la relación per cápita entre Estados Unidos y México era de diez a uno, lo que considera hacía atractivo que muchos de sus compatriotas "se volaran el muro para ganar mucho más del otro lado".



"Hoy es de cinco a uno y creo que dentro de unos 20 o 25 años será de uno a uno", precisó Fox, quien afirmó también que los efectos del tratado se reflejan no solamente en México sino en todos los países de América Latina por las relaciones comerciales que tienen con ese país.



De otro lado, Fox aseguró que México no pagara un muro fronterizo luego de que Trump visitara este martes una zona limítrofe en el estado de Arizona.



"México no va a pagar por ese chingado muro", apostilló.