Borracho pagó una millonada en Uber tras poner mal la dirección

El estadounidense Kenneth Bachman salió de fiesta con unos amigos a un bar cerca de la Universidad de Virginia Occidental. Durante toda la noche el joven permaneció en el lugar tomando cervezas en Morgantown, donde gastó alrededor de 200 dólares (cerca de 600 mil pesos colombianos).

Al finalizar la rumba, Bachman decidió pedir un Uber para dirigirse hasta su casa, pero el alcohol le jugó una mala broma, porque al momento de ubicar la dirección pusó la de sus padres que viven Sewell, Nueva Jersey. El error no hubiese sido tan grave si no estuvieran en un país tan grande como Estados Unidos, en el que para llegar hasta la casa de sus familiares hay que atravesar 4 estados. La distancia sería similar a la que hay entre Bogotá y Cali (305 millas, o 490 kilómetros).

El joven no tiene muchos recuerdos de la noche, sin embargo, lo que puede recordar de la ruta en el Uber es la voz del conductor diciéndole que falta una hora para llegar a Nueva Jersy.

Para su suerte, el recorrido tuvo un costo de 1.635 dólares (más de 4’500.00 millones de pesos colombianos).

Un portavoz de Uber confirmó que efectivamente la carrera había ocurrido y que el conductor cumplió con la solicitud que había hecho el cliente. Finalmente se comunicaron con Bachman y el joven aceptó pagar el servicio que le ofrecieron en su noche de rumba.

No obstante, lamentó haber gastado todo ese dinero por no haber sido consciente de la dirección que estaba seleccionando y que de no haberse equivocado, hubiese sido una noche de cervezas común, aunque si hubiese gastado algo de dinero en su recorrido a casa, no sería un monto tan grande como este.

Kenneth Bachman aún debe tener guayabo y no precisamente por las cervezas que le hicieron borrar cassette, sino por la suma de dinero que tuvo que pagar por un viaje que ni el recuerdo tiene.