Siria describe ataque de EEUU como "agresión"

Estados Unidos lanzó este jueves un vigoroso bombardeo contra objetivos en Siria, en el que utilizó por lo menos 70 misiles teleguiados, en respuesta a un ataque con armas químicas por el que responsabilizó al líder sirio Bashar al Asad.

5:10 (Hora local)

La televisión estatal siria dice que un ataque estadounidense con misiles alcanzó varios blancos militares en el país, y describió el ataque como una "agresión".

En declaraciones en la televisión siria, un funcionario militar dijo que una base aérea en el centro de Siria fue blanco del ataque el viernes, el cual dejó daños materiales. El funcionario, del que no se proporcionó su nombre, no dio más detalles.

Talal Barazi, gobernador de la provincia de Homs, donde se encuentra la base atacada, indicó que la mayoría de los misiles parecieron estar dirigidos a dicha provincia en el centro de Siria. Dijo también que los ataques tienen como fin "respaldar a los terroristas en el terreno".

22:30 (Hora local)

El secretario de Estado Rex Tillerson dice que Rusia ha "fracasado" en su responsabilidad de cumplir un compromiso de 2013 en asegurar las armas químicas de Siria.

Tillerson habló con los reporteros poco después de que Estados Unidos lanzó misiles crucero contra una base aérea siria en represalia por un atroz ataque con armas químicas. El secretario dice que Rusia ha sido cómplice o "simplemente incompetente" al no cumplir con su parte del acuerdo.

Dicho acuerdo fue alcanzado tras un ataque con armas químicas ocurrido en 2013. El presidente Barack Obama amenazó con efectuar ataques aéreos en esa época, pero a la larga no aplicó acciones militares.

21:50 (Hora local)

El presidente Trump hizo un llamado a "todas las naciones civilizadas" a unirse a Estados Unidos para tratar de dar fin a la masacre en Siria.

Trump hizo una declaración breve después de que Estados Unidos disparó decenas de misiles crucero hacia territorio sirio en represalia por un reciente ataque con armas químicas contra civiles.

Trump dijo que "la paz y la armonía prevalecerán" siempre que Estados Unidos defienda la justicia.

21:45 (Hora local)

El presidente Donald Trump dijo que el ataque con misiles que Estados Unidos lanzó la noche del jueves contra una base aérea de Siria era lo más "conveniente para la seguridad nacional" del país.

Trump dijo que Estados Unidos debe "prevenir e impedir la propagación y uso de armas químicas letales". Afirmó que "no hay duda de que Siria utilizó armas químicas prohibidas".

Trump habló con la prensa después de que Estados Unidos atacó una base aérea siria con casi 60 misiles crucero en respuesta a ataque con armas químicas contra civiles, del que responsabiliza al presidente Bashar Assad.

