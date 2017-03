Sondeo: jóvenes opinan que presidencia de Trump es ilegítima

La mayoría de los jóvenes estadounidenses opina que la presidencia de Donald Trump es ilegítima, incluyendo casi tres cuartas partes de jóvenes negros, una mayoría de hispanos y asiáticos y prácticamente la mitad de los blancos, de acuerdo con un sondeo de GenForward.

Según la encuesta realizada por el Black Youth Project en la Universidad de Chicago junto con The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, 57% de los jóvenes consideran ilegitima la presidencia del mandatario número 45.

"Es por quien votamos. Y obviamente Estados Unidos lo quería más a él que a Hillary Clinton", dice Rebecca Gallardo, una estudiante de enfermería de 30 años de Kansas City, Missouri, que votó por Trump.

Entre los jóvenes blancos esa cifra baja un poco a 53%, pero incluso en ese grupo el 55% desaprueba el trabajo que está haciendo el mandatario, de acuerdo con el estudio.

En general, sólo 22% de los adultos jóvenes aprueban el trabajo que está haciendo Trump, mientras que 62% lo desaprueba.

Los participantes en el sondeo dijeron que no necesariamente votaron por un partido u otro, una tendencia prominente entre los jóvenes estadounidenses, de acuerdo con los expertos. Y en el sondeo, a ningún partido le va especialmente bien.

Apenas 25% de los jóvenes tienen una opinión favorable del Partido Republicano, y 6 de cada 10 tienen una opinión desfavorable. La mayoría de jóvenes de todas las líneas étnicas y raciales tienen opiniones negativas del Partido Republicano.

Al Partido Demócrata le va un poco mejor, aunque no abrumadoramente: 47% tiene una opinión favorable contra 37% de opinión desfavorable y solo 14% tiene una opinión fuertemente favorable de los demócratas.

Por otra parte, 8 de cada 10 jóvenes opinan que Trump tiene un mal desempeño en términos de política y 7 de cada 10 tienen opiniones negativas sobre su conducta presidencial.

"No me gusta como persona", dice Gallardo, quien sin embargo votó por él porque no confiaba en Clinton. "Sentí que no había mucha opción".

DATO

El sondeo realizado a 1.833 adultos de entre 18 y 30 años de edad se realizó del 16 de febrero al 6 de marzo, tiene un margen de error de más o menos 4 puntos porcentuales.