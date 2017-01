¡Sorprendente! Niña de solo 4 años ha leído más de 1.000 libros

Muchos niños a su edad no saben leer, pero Daliyah Arana no solo lo hace, sino que además ha leído más de 1.000 libros.

La niña de tan solo 4 años, leyó su primer libro cuando tenía 2 años y 8 meses y de ahí no ha parado de escudriñar las páginas de cientos de textos. Desde novelas a escritos académicos ha leído, pero sin duda sus favoritos son los de dinosaurios.

Miguel Arana, su padre que llegó de México a Estados Unidos en 1986, contó que la niña nacida en Georgia, despertó su amor por la literatura desde que estaba en el vientre de su madre. “Tenemos tres niños y mi esposa es la que siempre se ha enfocado en la lectura, desde su embarazado siempre les ha leído, al nacer siempre les ha leído", expresó su progenitor.

La niña recientemente ha sido homenajeada por el Congreso de Estados Unidos, quien la invitó a pasar un día cuidando la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, uno de los más grandes del mundo.

Allí la recibió, Carla Hayden, la decimocuarta bibliotecaria del Congreso, quien guió a la pequeña vestida de rosa y con gafas por los pasillos del lugar y la incluyó en reuniones con altos cargos.

Hayden, que hizo historia al convertirse en la primera mujer y primer afroamericano en dirigir la biblioteca de los Estados Unidos, publicó en su cuenta de Twitter fotos de la visita de esta pequeña, acompañadas con el siguiente mensaje: "Fue entretenido tener a Daliyah Marie Arana, de cuatro años y de Gainesville, GA, como 'bibliotecaria por un día'. Ya ha leído más de 1,000 libros".

It was fun to have 4-year-old Daliyah Marie Arana of Gainesville, GA as "Librarian For The Day." She's already read more than a 1,000 books. pic.twitter.com/MQfwlUrakO

— Carla Hayden (@LibnOfCongress) 11 de enero de 2017