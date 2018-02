Testimonios de los conocidos de Cruz lo advierten como una potencial amenaza

El sospechoso de un mortal tiroteo en una escuela secundaria de Florida es un adolescente con problemas que compartió mensajes preocupantes en medios sociales antes del suceso, en el que murieron al menos 17 personas, según fuerzas de seguridad y excompañeros del joven.

Muchos estudiantes y espectadores del suceso subieron a sus redes sociales fotos y videos del momento en que Nikolas Cruz fue sometido por las autoridades.

From sources - picture of #stonemanshooting suspect Nikolas Cruz taken into custody @WPTV @MerrisBadcock reporting on air pic.twitter.com/J301qFROdj

— Jennifer Tintner (@JenniferTintner) 15 de febrero de 2018