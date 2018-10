Tienda que apoya a Bolsonaro vende camisetas y aprovecha coyuntura en Brasil

Una tienda de Río de Janeiro está aprovechando la controvertida situación social y política en la que está inmersa Brasil, por el complicado proceso electoral que tiene a su población dividida, vendiendo camisetas con mensajes e imágenes que apoyan al candidato presidencial de ultraderecha Jair Bolsonaro.

"A moralidade vai voltar" (la moralidad volverá), "Juntos seremos fortes" (juntos seremos fuertes), "Rumo á vitória" (rumbo a la victoria) son algunos de los mensajes que ofrecen estos textiles en apoyo a Bolsonaro, a quien el dueño del negocio, Jorge Jorog Macedo, califica como una "esperanza de cambio", como aseguró a Efe.



"La idea surgió por el momento político que estamos viviendo, la fuerte crisis financiera y política, causada exclusivamente por el Partido de los Trabajadores (PT), liderado por Lula y su sucesora Dilma", explicó a EFE, el responsable del negocio "Malhas Blue" ubicado en la zona norte de la capital carioca.



Jorog Macedo es uno de tantos brasileños sobre los que ha calado el proyecto de Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura militar (1964-1985), a quien ven como solución a la profunda crisis política, económica y social que arrasa al país, y de la que culpan precisamente a la gestión y corrupción del PT, con los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff a la cabeza.



En este contexto, Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército que mantiene una postura conservadora dura y descalifica a homosexuales, negros y mujeres, "surgió como una especie de esperanza para un posible cambio, incluso algunos le señalan como el salvador de la patria", expresó Macedo.



En su particular análisis sobre el primer turno de los comicios del pasado domingo, el dueño de "Malhas Blue" no omitió ninguno de los clásicos argumentos que utilizan los electores de Bolsonaro, y lo que define más a estas personas que poco o nada gustan del PT.



"Gran parte del pueblo brasileño quiere un cambio", subrayó, y se vio el domingo, el PT "solo tuvo el apoyo del Nordeste, la parte más pobre del país donde no tienen muchos estudios y donde el PT consigue entrar en las mentes, ya que estas personas son dependientes de las ayudas del gobierno", opinó Macedo.



En las elecciones presidenciales del domingo, Bolsonaro sumó un 46,70 % de los votos frente al 28,37 % que obtuvo el progresista Fernando Haddad, sustituto de Lula como aspirante a los comicios por el PT.



De acuerdo con las normas electorales brasileñas, esos resultados obligará a Bolsonaro y Haddad a enfrentarse en una segunda vuelta, ya que ninguno superó el 50 % de los apoyos.



Al igual que la campaña electoral del aspirante de derecha, el proyecto de las camisetas, las cuales encarga estampar a un chico del barrio con los mensajes que le gustan de las redes sociales, está funcionado "muy bien", valoró.



Hace dos meses que empezamos y, en este tiempo, vendí más de 400, y "aquí como puedes ver es un barrio pequeño que no tiene mucho movimiento, pero quien viene compra 5, 10... y además recibí encargos de fuera y por redes sociales", manifestó.



"El sábado (previo a la jornada electoral) vendí 189 camisas y el domingo, 100 más", agregó Jorog Macedo, para quien Bolsonaro no es polémico, si no "un tío que dice lo que piensa", que está atacando a la fuente de problemas del país, lo que genera "miedo en muchos políticos que tiene pavor de perder poder".



En alusión a otro mítico argumento anti PT, Jorog Macedo enfatizó que el partido, cuyo candidato ahora es Haddad, quiere convertir a Brasil en Venezuela, solo que "finalmente el pueblo despertó" para evitarlo.



"El brasileño siempre fue muy desunido, solo se unen para el carnaval, la fiesta y el fútbol, pero por primera vez el pueblo se unió para salvar al país que es la oportunidad que tenemos ahora", agregó.



En su opinión, las personas que compran las camisetas buscan apoyar y mostrar "que están con él (Bolsonaro)"."La izquierda del PT usa camisa roja, nosotros la camisa de Brasil, porque nuestro equipo es Brasil, somos patriotas y queremos un cambio, no aguantamos más".