Tillerson: Rusia debe elegir entre Assad y EEUU

El secretario de Estado Rex Tillerson emitió un ultimátum a Rusia el martes: apoyar a Estados Unidos y otros países afines respecto a Siria o respaldar a Irán, el grupo armado libanés Jezbolá y el presidente sirio Bashar Assad.

Antes de partir a Moscú luego de reunirse en Italia con los cancilleres del G7, el principal diplomático estadounidense dijo que no estaba claro si Moscú no se había tomado en serio sus obligaciones de eliminar las armas químicas de Siria o simplemente fue incompetente. Pero agregó que la diferencia "no es importante para los muertos".

"No podemos dejar que esto vuelva a suceder", dijo.

"Queremos aliviar el sufrimiento del pueblo sirio. Rusia puede ser parte de ese futuro y jugar un papel importante", dijo Tillerson a reporteros. "O Rusia puede mantener su alianza con ese grupo, algo que creemos no va a servir los intereses de Rusia a largo plazo".

La cancillería rusa dijo en una declaración que esperaba "conversaciones productivas". Indicó que el resultado de las discusiones es importante no solamente para las relaciones Rusia-Estados Unidos, sino "para la atmósfera general en el escenario mundial".

Tillerson viaja a Rusia varios días después de un ataque químico en Siria y un ataque aéreo estadounidense a una base militar siria que el Kremlin calificó el martes de "acto de agresión". Rusia es un fuerte aliado del presidente Assad, a quien Estados Unidos atribuye el ataque químico.

Desde que Estaos Unidos lanzó misiles contra Siria en represalia por el ataque químico contra civiles la semana pasada, funcionarios del gobierno de Donald Trump han expresado mensajes contradictorios sobre si Washington piensa que Assad tiene que dejar el poder, y cuándo. Tillerson dijo que está claro que Estados Unidos no ve un papel para Assad en el futuro sirio, dado que había perdido su legitimidad.

"Está claro para todos nosotros que el reinado de la familia Assad está llegando a su fin", dijo. "Pero el asunto es cómo concluye y que la transición en sí pudiera ser en nuestra opinión muy importante para la durabilidad y la estabilidad dentro de una Siria unificada".