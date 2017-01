Tiroteo en club de Playa del Carmen, México, deja 5 muertos

Un hombre mató a disparos a por lo menos cinco personas e hirió a otras nueve frente a un club nocturno de la ciudad turística de Playa del Carmen, al sur de Cancún, informó el lunes un oficial de la policía mexicana.

El oficial dio la información bajo condición de no ser identificado porque no estaba autorizado para dar detalles sobre una investigación en curso. Agregó que los investigadores estaban entrevistando a testigos, pero no proporcionaron más detalles.

No estaba claro por el momento el motivo del tiroteo.

El tiroteo ocurrió fuera de la discoteca Blue Parrot, que había organizado un evento que era parte del festival de música electrónica BMP. Ese festival incluyó al Blue Parrot como uno de los lugares donde organizó sus presentaciones de 10 días en Playa del Carmen.

El Festival BPM publicó una declaración en la que informó que el ataque involucró "un sujeto solitario".

"Este acto de violencia inició en Calle 12 frente al club y tres miembros del equipo de seguridad de BPM están entre esas vidas que perdimos, mientras trataban de proteger a los asistentes en el interior de la sede", precisó.

"Estamos conmovidos con el dolor de este acto de violencia sin sentido, y cooperando plenamente con la policía local y funcionarios del gobierno a medida que continúan su investigación", agregó.

Playa del Carmen es un destino turístico que en gran medida se ha salvado de la violencia que ha golpeado otras partes de México.