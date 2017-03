Tiroteo en Suiza deja 2 muertos; buscan a 2 sospechosos

La Policía buscaba el viernes a dos personas que balearon un café en la ciudad suiza de Basilea, con un saldo de dos muertos y un herido en estado crítico.

La Fiscalía dijo en un comunicado que dos hombres entraron al Café 56 a las 20:15 del jueves y empezaron a disparar. Luego huyeron a pie hacia una estación ferroviaria cercana.

Añadió que se desconocía el motivo del crimen, pero que el blanco específico de los agresores fue el café. Se informó que las víctimas eran albaneses. No hubo otros heridos en el ataque.

La investigación está en curso, pero un agente de policía dijo a The Associated Press que "este es un incidente local. No tiene nada que ver con islamistas o el terrorismo".

El oficial habló bajo la condición de anonimato porque no estaba autorizado a dar información. La Fiscalía confirmó luego que no había indicios de terrorismo.

La Policía busca a dos hombres, de entre 30 y 40 años, posiblemente del este de Europa. Son de cabellos negros y vestían ropa oscura.