Tiroteo en Texas deja al menos 8 muertos; hay dos detenidos

Al menos un hombre armado abrió fuego el viernes en una escuela secundaria de la zona de Houston y mató entre ocho y 10 personas, en su mayoría estudiantes, informaron las autoridades.

El comisario del condado de Harris, Ed González, dijo que no conocía con precisión la cifra de muertos en la escuela secundaria Santa Fe, que fue bloqueada alrededor de las 8 de la mañana. Dos sospechosos estaban detenidos, se cree que son estudiantes.

El distrito escolar confirmó que hubo varios heridos, pero dijo que no daría más detalles. El subdirector Cris Richardson dijo que había un sospechoso detenido.

"Esperamos que lo peor haya pasado y en verdad no puedo decir más porque serían puras conjeturas", dijo Richardson a la prensa en el lugar.

Imágenes aéreas mostraron a muchos estudiantes en un prado y tres helicópteros médicos en la escuela en Santa Fe, una población de 13.000 habitantes 48 kilómetros al sureste de Houston.

Funcionarios escolares dijeron que los agentes de la ley instalaban medidas de seguridad en torno del edificio y trasladaban a los estudiantes a otro lugar para reunirlos con sus padres.

Una alumna dijo a la televisora KTRK vía telefónica que un hombre armado entró a su aula durante el primer período y abrió fuego. Dijo que vio a otra estudiante con la pierna ensangrentada cuando salían del aula.

"Pensamos al principio que era un simulacro de incendio, pero la maestra dijo, 'corran'", dijo la estudiante.

La estudiante dijo que no pudo ver bien al que disparaba porque estaba escapando con los otros por una puerta trasera del aula.

Las autoridades no confirmaron de inmediato ese informe.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos dijo que enviaba sus agentes al lugar.

