Tiroteo y posible toma de rehenes en tienda de Los Ángeles, California

Según el informe de la Policía de Los Ángeles este sábado se presentó un tiroteo en la tienda Trader Joe´s en Hollywood.

Al parecer un hombre sospechoso y que estaba siendo perseguido por las autoridades estrelló su vehículo y al bajarse disparó hacia la policía y luego ingresó a una tienda del vecindario de Silver Lake.

El reporte de la policía indica que es probable que el sospechoso haya tomado a algunos rehenes que se encontraban dentro de la tienda en el momento de la persecusión. A esta hora las autoridades de Los Ángeles tienen el área de la tienda rodeada e intentan comunicarse con el sospechoso para evitar heridos dentro del lugar.

Estas son imágenes que pudieron tomar algunos medios de los Estados Unidos mientras algunas personas corrían afuera de la tienda donde se encuentra el sospechoso:

Officers rescued a group of children after an armed suspect opened fire and barricaded himself inside a Trader Joe’s in the Hollywood area. Live updates: https://t.co/tbjgPmD5iq pic.twitter.com/873SgyQwsj

— NBC Los Angeles (@NBCLA) 21 de julio de 2018