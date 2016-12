Top 10: Los mejores comerciales de esta Navidad

Diciembre suele ser un mes donde la creatividad publicitaria sale a flote, y es que no es para menos, es la época del año donde gastamos gran parte de nuestro dinero.

Por eso las grandes compañías lanzan emotivos e impactantes spots publicitarios que toquen el corazón de los consumidores y los impulsen a comprar.

El Universal te muestra los mejores anuncios de este fin de año que sin duda te cautivarán y quizás te lleven a gastar algo de dinero.

1. Huawei. La multinacional China de alta tecnología especializada en producción electrónica y marketing de equipamiento de comunicaciones, invita a través de un nostálgico video a dejar de lado los teléfonos celulares en esta época del año y motiva disfrutar de estos momentos en familia.

2. Audi. La marca de autos de alta gama y de lujos de Alemania con un comercial realizado completamente con animación y que dura aproximadamente 3 minutos, donde una chica es capaz de conducir el Audi R8 v10 y exprimir al máximo el auto deportivo, invita a que manejar no incluya estereotipos de género y además a comprar su último carro.

3. John Lewis, cadena de almacenes de lujo de Gran Bretaña. El corto muestra a una niña que por Navidad recibe de regalo un trampolín, el cual es usado primero por un grupo de animales silvestres y después por el perro de la casa, diciendo al final que sus regalos todos lo amarán.

4. Duracell, la marca de pilas y linternas tampoco perdió la oportunidad de lanzar un spot navideño, sólo que ellos lo hicieron con el tema de Star Wars, un grupo de niños jugando y la invitación a donar un regalo.

5. El Corte Inglés

La empresa española afirma, que ellos llevan dentro la Navidad, por que los regalos que se entregan en Noche Buena están envueltos siempre en un papel especial, que ellos fabrican desde hace 75 años.

6. Amazon. Una de las tiendas en línea más grande del mundo, demuestra el verdadero espíritu navideño, al reunir a dos amigos que pese a ser de creencias religiosas diferentes, no les impide disfrutar de una conversación y comprar en Amazon unas rodilleras para regalar al otro.

7. Apple, el gigante tecnológico americano fundada por Steve Jobs invita en esta Navidad a abrir el corazón a todos.

En el comercial se ve a un Frankenstein, que cansado de estar solo, decide bajar a la ciudad para cantar y compartir de la Navidad con la personas que estaban en el lugar.

8. M&S. Marks and Spencer, la multinacional británica dedicada al comercio de ropa, elementos para el hogar y productos alimenticios de lujo, juega con un comercial en el que la Navidad de un niño, es salvada por la Sra Claus.

9. Telefónica. Una de las empresas en telecomunicaciones más grande del mundo tambien lanzó su anuncio navideño, y lo hizo con el mensaje “Esta Navidad te conectamos para que estés más unido que nunca”.

10. Areopuerto de Heathrow en Londres.

Con un comercial emotivo protagonizado por una pareja de ositos que viajan a encontrase con sus seres queridos, el areopuerto Heathrow dice que su aereolinea regresa a casa el mejor regalo en esta Navidad.

Que pensaron que Coca Cola no estaría, pues se equivocaron. La empresa de bebidas gaseosas, no podía faltar, esta siempre se ha caracterizado por sacar excelentes comerciales navideños desde hace años y este no fue la excepción.

Bonus Extra: Coca Cola