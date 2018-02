Triple atentado suicida deja 20 muertos en Nigeria

Tres suicidas se inmolaron en un concurrido mercado de pescado en el norte de Nigeria matando al menos a 20 personas, dijo la policía el sábado.

El portavoz de la policía del estado de Borno, Joseph Kwaji, confirmó a The Associated Press el ataque perpetrado el viernes en la noche. Funcionarios hospitalarios explicaron que dos personas fallecieron más tarde a consecuencia de sus heridas.

Las agresoras, que se creen eran mujeres, dejaron docenas de heridos en el mercado de pescado de Konduga, justo a las afueras de la capital estatal, Maiduguri. La ciudad es el lugar donde nació el grupo extremista Boko Haram y es un objetivo frecuente de los radicales.

Musa Bulama, de 32 años, dijo que tenía suerte de haber sobrevivido a las explosiones.

"Fui al mercado nocturno para comprar pescado para la cena cuando oí una fuerte explosión varios metros (yardas) por detrás de mí y me vi en el suelo. Antes de poder ponerme en pie, ocurrió otra, y después una tercera", recordó. "Ya no podía ponerme de pie y me tumbé, pero había mucha confusión en todas partes".

"Por los gemidos, se puede decir que hay muchas víctimas", agregó.

La milicia islamista Boko Haram sigue perpetrando letales ataques suicidas en Borno y en otras zonas del norte de Nigeria dentro de su violenta campaña para establecer un califato islámico en la nación del oeste de África.

Cada vez más, emplean mujeres y menores como suicidas, a menudo tras secuestrarlos y adoctrinarlos.