Trump advierte que EE.UU. está "listo para el combate" con Corea del Norte

El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió hoy a Corea del Norte que sus fuerzas armadas están "listas para el combate" con Pyongyang, un comentario que no señala ningún cambio en la postura militar estadounidense, pero con el que el mandatario intentó amedrentar al líder norcoreano, Kim Jong-un.

"Las soluciones militares están completamente preparadas, listas para el combate, por si Corea del Norte actúa de forma imprudente. Espero que Kim Jong-un encuentre otro camino", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario utilizó la expresión "locked and loaded", que en inglés se refiere a una pistola cargada y preparada para ser disparada, para describir los preparativos militares estadounidenses.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de agosto de 2017