Trump amenaza con cortar ayuda a Honduras si no detiene caravana de migrantes

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó hoy con cortar de inmediato la ayuda exterior que concede a Honduras si no se detiene la caravana de migrantes hondureños que avanza hacia su país, mientras su Gobierno presionaba a Guatemala y México para que pongan freno a la comitiva.

Por segunda vez este año, Trump convirtió una caravana de migrantes que desean llegar a Estados Unidos en objeto de su ira en Twitter y generó incertidumbre sobre el futuro de la asistencia que Washington entrega a Centroamérica para hacer frente a los factores que causan la emigración, como la pobreza y la violencia.

"¡EE.UU. ha informado firmemente al presidente de Honduras (Juan Orlando Hernández) que si la gran Caravana de personas que se dirige a EE.UU. no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras, con efecto inmediato!", advirtió Trump en su cuenta de Twitter.

We have today informed the countries of Honduras, Guatemala and El Salvador that if they allow their citizens, or others, to journey through their borders and up to the United States, with the intention of entering our country illegally, all payments made to them will STOP (END)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de octubre de 2018