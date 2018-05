Trump anunciará mañana su decisión sobre el acuerdo nuclear con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó hoy de que mañana hará pública su decisión sobre si se retira o no del acuerdo nuclear con Irán, rubricado por las principales potencias mundiales con Teherán en 2015.

"Anunciaré mi decisión sobre el Acuerdo con Irán mañana desde la Casa Blanca a las 2.00 p.m. (18.00 GMT)", dijo Trump a través de su cuenta de la red social Twitter.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de mayo de 2018