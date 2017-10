Trump arremete contra senador republicano abiertamente crítico con él

El presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió hoy contra el senador republicano Bob Corker, abiertamente crítico con él y que anunció recientemente que no buscará la reelección en los comicios legislativos del próximo año.

Según relató Trump en su cuenta de Twitter, Corker le "rogó" que lo apoyara para optar a la reelección el próximo año y él le dijo "NO".

Corker "dijo que no podría ganar sin mi respaldo", aseguró Trump al sostener que esa es la razón por la que el senador por Tennessee no buscará la reelección.

En su serie de tuits, el presidente acusó a Corker de no tener "agallas" para competir de nuevo por su escaño, sostuvo que el senador quiso ser secretario de Estado pero él lo rechazó y, además, dijo que es "en gran parte responsable del horrible acuerdo" nuclear con Irán.

Senator Bob Corker "begged" me to endorse him for re-election in Tennessee. I said "NO" and he dropped out (said he could not win without... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de octubre de 2017

..my endorsement). He also wanted to be Secretary of State, I said "NO THANKS." He is also largely responsible for the horrendous Iran Deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de octubre de 2017

...Hence, I would fully expect Corker to be a negative voice and stand in the way of our great agenda. Didn't have the guts to run! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de octubre de 2017

La respuesta de Corker a los ataques de Trump también llegó a través de Twitter.

"Es una pena que la Casa Blanca se haya convertido en un centro para el cuidado de adultos. Obviamente alguien faltó a su turno esta mañana", ironizó el senador en su cuenta de Twitter.

Actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Corker anunció inesperadamente a finales de septiembre que no se presentará a la reelección para su escaño en las legislativas de noviembre de 2018.

En agosto, Corker tuvo duras palabras para Trump tras sus polémicos comentarios sobre los episodios de violencia en Charlottesville (Virginia), en los que falleció una mujer de 32 años al ser atropellada presuntamente por un neonazi mientras participaba en una manifestación antirracista.

"El presidente aún no ha podido mostrar la estabilidad, ni parte de la competencia que necesita demostrar para tener éxito. Y nuestra nación y nuestro mundo necesitan que tenga éxito, sea republicano o demócrata", dijo entonces Corker.

La reacción del presidente a las tensiones raciales después de lo sucedido en Charlottesville levantó una fuerte polémica después de que culpara "a las dos partes" de lo sucedido.

Esta misma semana, Corker aseguró que figuras como los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y Defensa, James Mattis, y el jefe de gabinete de Trump, John Kelly, son los que "ayudan a separar" a EE.UU. del "caos".